“Ciatuzzo”, l’ultima fatica lettereraria della scrittice siciliana Catena Fiorello, si è fatta conoscere al pubblico di Villafranca Tirrena nella piazza Graziella Campagna. Una presentazione “sui generis”, un viaggio ed una destinazione, letteratura dell’anima e per l’anima. Catena è stata accolta dal Primo Cittadino Giuseppe Cavallaro, dall’assessora Gianfranca Alessi e dal direttivo della Pro Loco presieduta da Antonio Geraci.

Indiscutibilmente la scrittrice ha un rapporto viscerale con la sua Sicilia, le sue opere sono quasi tutte ambientate nell’isola e i protagonisti, molto spesso donne, incarnano la vera essenza della sicilianità. La Sicilia anche per Catena è fiato, lei scriverebbe “ciatu”, è vita, è donna e madre. Ciatu… per i siciliani ha un significato profondo che difficilmente si può spiegare, è quel soffio dell’anima, quel respiro di vita, quell’amore universale che lega due anime dando una consistenza carnale e metafisica allo stesso tempo. “Ciatu, fiato, alito, respiro. Voce e forza dell’anima. Se sei il mio fiato sei parte di me, come io mi amalgamo alla tua essenza e ne traggo gioia”… per bocca dell’autrice stessa nel suo scritto. E’ passione, forza, sentimento viscerale, vita, quello che una madre può provare solo per un figlio e, questo sentimento, la Fiorello lo manifesta in ogni suo romanzo.

“I tuoi personaggi sono Ciatu per te e ce lo fai arrivare dritto al cuore questo tuo amore”.

La Fiorello ha presentato il suo libro insieme alla sua “compagna di viaggio”, la giornalista Letizia Lucca, che ha dialogato con la scrittrice.

La storia di questo bimbo, Nuzzo Sebastiano, ultimo di tre figli maschi, cui muore la mamma quando aveva appena 9 anni, è imbibita di forti emozioni, dall’inizio alla fine. E’ una trama di un’intensità molto forte, intimistica, drammatica ma allo stesso tempo delicata. Ai personaggi non ha voluto fare sconti, li hai descritti nella loro totalità, pregi e difetti, peccati inclusi, anche della povera mamma defunta non hai risparmiato di raccontare la parte meno nobile. D’altronde questa è la natura umana, gli uomini non si dividono tutti tra buoni e cattivi, esiste il buono anche in chi è cattivo e del brutto anche nelle persone più buone.

E’ un dualismo imprescindibile, reale. Tanti i richiami a tematiche importanti, la morte in primis ( la signora con la falce, chiamata sempre così forse per esorcizzarne la paura), l’amore viscerale tra madre e figlio, l’amore carnale, l’amicizia anche tra generazioni distanti vedi don Pippo, il custode del cimitero e Mario, il concetto di famiglia, di sacrificio, di razzismo vedi la dimensione in belgio a Charleroi, musi neri, il riscatto sociale, ma fai anche cenni alla politica, alle lotte sindacali per i diritti dei lavoratori e poi la catarsi attraverso il legame con le proprie radici. Quell’amore per la Sicilia che permette a Ciatuzzu di sopravvivere alle sofferenze e trovare la forza di andare avanti, anche a migliaia di chilometri di distanza. Ogni volta che pensa alla sua Leto o ne fa ritorno, per lui è una ventata di ossigeno.

Interessante poi il personaggio di Lucia, la bambina di cui era innamorato da bambino che poi rivedrà dopo tanti anni e proprio in quella terra lontana da Leto, in Belgio, quasi a chiudere un cerchio. Quella bambina che tutti chiamano “Picciridda”, nel frattempo diventata medico chiude un altro cerchio perché quella picciridda altri non è che la protagonista del primo romanzo di Catena…