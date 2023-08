Si è conclusa la seconda edizione del “Bauso Beach Volley”, un torneo amatoriale organizzato dall’Associazione villafranchese “Orizzonte Comune” con il patrocinio gratuito del Comune e della locale Pro Loco.

Ad avere la meglio sulle altre nove compagini, la squadra “Colapesce” del capitano Carmelo Floridia, che ha affrontato e vinto un torneo non facile nonostante il suo carattere prettamente dilettantistico. Sono state gare molto combattute e spettacolari sin dalla prima giornata, sia in spiaggia durante il pomeriggio che al Sicily Beach Center in notturna.

“È stata una settimana durissima perché manifestazioni come questa richiedono tempo e fatica, ma siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti anche questa volta a organizzare un grande evento che ha coinvolto centinaia di persone e che si è svolto in un clima davvero festoso. Di questo sono grato agli atleti, tutti davvero corretti” afferma il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia. “Sono grato a quanti hanno sostenuto la nostra iniziativa, dai numerosi e generosi sponsor, alla Sicily Bvs e a quanti hanno collaborato a vario titolo senza alcun tornaconto, soltanto per il piacere di farlo. Queste sono manifestazioni di stima e affetto nei nostri riguardi, ma anche di grande volontà di dedicarsi al territorio con abnegazione” sottolinea Saia.

Orizzonte Comune ha in cantiere più d’un progetto per la stagione invernale, ma ha già annunciato la terza edizione del Bauso Beach Volley.