Ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate dopo lo scontro tra il suo scooter e un autobus. Tragico destino per un uomo di 67 anni, spirato all’ospedale Cannizzaro.

Qui era giunto in condizioni disperate. L’impatto fatale è avvenuto all’incrocio tra Corso Italia e Viale Libertà. Lo scooter è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante impegnato nella tratta Aeroporto Fontanarossa – Giardini – Taormina.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale. La ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata agli agenti della Sezione Infortunistica.