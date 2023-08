Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nubi sparse maggiormente al mattino.

Temperature ancora gradevoli e fresche. I venti soffieranno moderati per tutto l’arco della giornata e spireranno settentrionali. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno poco mosso e comunque in attenuazione, calmo lo Ionio. Canale di Sicilia da molto mosso a mosso.