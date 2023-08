Si svolgerà Sabato 12 e Domenica 13 Agosto, presso il Comune di Galati Mamertino, il primo Raduno dei pellegrini di San Giacomo, a cura dell’Associazione “Sicilia Jacopea“.

Verranno organizzate nelle due giornate diverse attività, tra trekking urbano, visite guidate, mostre ed escursioni; sarà possibile alloggiare in strutture pubbliche, con un’area attrezzata per camping e la possibilità di degustazione di prodotti tipici.

L’apertura del Raduno avverrà il 12 Agosto alle ore 14:00, con l’iscrizione, il rilascio delle credenziali, l’assegnazione del posto letto gratuito, e i ticket per cena, colazione e pranzo. Alle 16:00 ci sarà la benedizione dei pellegrini e poi prenderanno il via il trekking urbano e le visite guidate (chiese e luoghi di storia popolare). Alle 19:00 si terrà il dibattito “Luoghi di culto di S. Giacomo in Sicilia e pellegrinaggi”, alle 20:30 sarà la volta della cena e alle 21:30 ci sarà il concerto del Corpo Bandistico “G. Verdi”.

Il 13 Agosto alle 8:00 si svolgerà l’escursione alla Cascata del Catafurco, seguita alle 12:00 dal bagno nella Piscina Comunale. Il pranzo sarà alle 13:00, presso il Parco Robinson, mentre alle 14:00 si terrà “Il mio cammino”, un libero racconto di emozioni, esperienze e storie vissute. Alle 18:00 sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Giacomo, alle 19:00 ecco il rinfresco e il Raduno si concluderà con i “Canti e Cunti di San Giacomo“.