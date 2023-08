Longi – Dopo la buona riuscita dello scorso anno, il 15 Agosto si terrà la seconda edizione dell’evento “Mangalaviti Fest – Il Ferragosto che ci piace“, presso la località Case di Mangalaviti di Longi.

A partire dalle ore 12:00 sarà allestita un’area aperta e libera per picnic, e ci saranno degli stand per lo street food, a pochi minuti dai ristoranti “La Petrusa” e “Il Canalotto”. Ci sarà anche un intrattenimento per bambini e sarà presente anche la musica live con le band “Hasta la Vista” e gli “A20“, seguita dal Dj set con Francesco Miceli.

L’appuntamento si svolgerà nella splendida cornice di Mangalaviti, a pochi Km dai laghi Biviere e Maulazzo nel cuore del Parco dei Nebrodi, per trascorrere una giornata immersi nella natura; il punto informazioni sarà presso “Il Ritrovo”.