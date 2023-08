Drammatico incidente strada con sette feriti a Sant’Agata Militello. Due auto si sono scontrate sulla SS113, all’uscita del centro abitato, nei pressi dell’incrocio con la bretella dell’Autostrada A20.

L’impatto frontale è avvenuto tra un’Audi A4, che viaggiava in direzione Sant’Agata di Militello, condotta da un uomo con la figlia adolescente seduta sul lato passeggero, ed una BMW condotta da una donna di Acquedolci, che si trovava in compagnia della figlia e di altri quattro giovani, tutti adolescenti. Le conseguenze più gravi per i due conducenti.

L’Audi A4 è finita al centro della carreggiata completamente distrutta dallo schianto. La BMW, dopo lo scontro, ha invece divelto il guard rail finendo nel terreno sottostante dopo un volo di diversi metri. Traumi e contusioni più lievi per i passeggeri dei due mezzi che sono stati presi in carico al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Agata di Militello. Per alcuni di loro sarà disposto il trasferimento in altri ospedali.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno subito prestato i primi soccorsi ai feriti, i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese, i Carabinieri e la Polizia.

Fortunatamente i conducenti di altre auto in transito sopraggiunte nell’immediatezza dell’incidente, sono riusciti a frenare o sterzare, anche bruscamente, ed evitare di rimanere coinvolti.