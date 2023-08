“Oggi abbiamo aperto il parcheggio d’interscambio Europa Est, 100 nuovi posti auto che vanno ad integrare il progetto più ampio che vede il Tpl sempre più centrale. Andiamo avanti insieMe”.

Ad annunciarlo il sindaco di Messina Federico Basile che solo qualche giorno fa aveva aperto ufficialmente un’altra area di sosta a Bordonaro. Si vanno man mano chiudendo i tanti cantieri cittadini che stanno modificando la struttura viaria della città.

Nelle intenzioni dell’amministrazione Basile c’è il rendere Messina una città sempre più a misura di pedone. I tanti parcheggi d’interscambio in via di ultimazione consentiranno ai messinesi o anche da chi arriva fuori città di non avventuratasi con il proprio mezzo nel centro cittadino, ma lasciare l’auto e servirsi dei mezzi pubblici.