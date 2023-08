Presentato presso il salone delle conferenze di palazzo Trabia, il libro della scrittrice stefanese Rossella Patti (nella foto).

Un viaggio che parte da molto lontano, le sue radici, la sua infanzia e quell’amore viscerale che le è rimasto per la sua terra, Rossella Patti ha racchiuso il tutto in versi come in un Sogno, titolo che ha dato al suo libro.

L’autore, infatti, si spinge oltre la tradizionale raccolta di versi, ricostruendo in questo denso volumetto il percorso interiore, il vissuto personale, le occasioni e le suggestioni letterarie che “entrano” nella creazione poetica.

L’obiettivo dichiarato dell’autore è quello di «uscire dalla nicchia che relega la poesia quasi a un prodotto minore della letteratura ponendo l’accento sul fatto che «essere poeti non è solo commuoversi in presenza di un bel tramonto, ma comporta un lavoro vero e assiduo di frequentazione di classici e non, una coscienza critica e un gusto sicuro nella scelta dei riferimenti ai quali ancorarsi per non perdersi nel mare magnum dell’esistente.

Scampoli di vita in prose, amalgamate in un’originale struttura caratterizzata da una feconda contaminazione stilistica che schioda schemi e convenzioni di un contemporaneo modo di poetare e propone un’originalità che si distacca dai modelli convenzionali.