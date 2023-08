L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha ottenuto dal Dipartimento per le Opere Pubbliche del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture i finanziamenti per due progettazioni.

Nel dettaglio, si tratta di 100mila euro per i lavori di riqualificazione e adeguamento delle aree interne ed esterne del Palazzetto dello Sport di San Giorgio e di 95mila euro per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza di alcune parti strutturali e completamento della parte attualmente a rustico dell’auditorium comunale.

“Grazie a questi fondi ottenuti per la progettazione, gli interventi previsti su strutture comunali importanti come il Palasport di San Giorgio e l’auditorium potranno adesso ricevere una decisa accelerazione- commenta il Sindaco Giusi La Galia. Si tratta di opere fondamentali per la crescita sociale e culturale della comunità gioiosana e in questo modo puntiamo a migliorare la loro funzionalità”.

Tra l’altro, proprio all’auditorium comunale “Franco Borà”, si stanno ultimando i lavori di efficientamento energetico finalizzati alla sostituzione della pompa di calore e alla sistemazione dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione. Gli interventi erano stati finanziati lo scorso febbraio con 257mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’obiettivo è quello di rendere questa struttura un contenitore culturale di ampio respiro, in grado di ospitare manifestazioni di qualità e di grande richiamo.