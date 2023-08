Si svolgerà questa sera la nona edizione del Premio “Borgo Fiorito” evento organizzato dall’Associazione Orchidea con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Forza D’Agrò.

L’evento nato per spronare i cittadini forzesi ad una maggiore cura, fioritura e decoro del paese, prevede la valutazione ed una premiazione per i più virtuosi e si terrà nella centralissima Piazza Giovanni XXIII di Forza D’Agrò. Durante la premiazione a cura dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Bruno Miliadò e dei componenti dell’Associazione Orchidea ci sarà anche Michele Isgrò invitato nel ruolo di ospite e testimonial dell’evento in virtù dei tanti ruoli e delle variegate esperienze che negli anni lo hanno relegato in modo indifferibile agli ideali di bellezza e diffusione delle buone pratiche di decoro e promozione territoriale.

Michele Isgrò infatti per tanti anni è stato Vice Presidente del Circuito Comuni Fioriti d’Italia, membro della Giuria Nazionale, collaboratore di importanti riviste del verde ma anche amministratore comunale. Attuale coordinatore del Circuito Bella Sicilia e conduttore di alcuni documentari televisivi con la passione per la fotografia attivo su piattaforme come Photo Vogue e simili da cui i recenti successi mediatici per alcune foto selezionate anche dalla pagina Visit Sicily della Regione Siciliana.

La serata sarà presentata da Francesca Crea e prevede anche una sfilata di abiti floreali dello stilista Emanuele Ricchena, l’esibizione della violinista e soprano Sarah Ricca e della scuola di ballo “Cigno Dance” diretta dalla Maestra Mariella Spinella.

“Il premio Borgo Fiorito è importantissimo perché stimola la diffusione del concetto di condivisone del bene comune e solo collaborando insieme, Comune, Associazioni e Cittadini possiamo mantenere e rendere il nostro borgo sempre più bello e accogliente” dice soddisfatto il Sindaco Bruno Miliadò che ringrazia particolarmente l’Associazione Orchidea con la presidente ed Assessore Anna Coppolino.