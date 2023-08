Grazie all’eroismo di alcuni bagnanti e del titolare del lido “Miramare” è stata evitata la tragedia questa mattina a Capo d’Orlando.

Una ragazza ha chiesto aiuto al lido che si trova proprio di fronte al pala Valenti in quanto un uomo si trovava in difficoltà in mare qualche metro più ad ovest, sotto il Cine Teatro Sotto il cineteatro.

Dario Ricciardi si è subito precipitato con il salvagente a ciambella legato ad una corda. Nel frattempo un bagnante di Capo d’Orlando era riuscito ad avvicinarsi, con grande difficoltà, al 60enne in balia delle onde molto alte.

Grazie al salvagente, chi era a riva, è riuscito a riportare, tirando la corda, il bagnante in salvo.

Una volta fuori dal mare l’uomo era sfinito ma cosciente.

Immediata soccorso dai medici del 118 le sue condizioni sono pian piano migliorate.

Di seguito il video del salvataggio.