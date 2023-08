Si è concluso sabato scorso il progetto del Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile” che ha visto la partecipazione di 25 ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni presso il Club Radio CB Anpas di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una settimana ricca di appuntamenti, realizzata nell’ambito del progetto nazionale promosso da Anpas e Dipartimento della Protezione Civile. I giovani, accompagnati dai volontari, sono stati impegnati in diversi momenti ludico-aggregativi nonché in momenti informativi-formativi su importanti tematiche per una loro crescita e sensibilizzazione verso la cittadinanza attiva.

I principali temi affrontati:

– sistema di protezione civile

– il piano comunale di protezione civile

– nozioni e manovre di primo soccorso

– l’antincendio (visita al comando dei Vigili del Fuoco di Messina)

– bullismo e cyber bullismo (incontro con Arma dei Carabinieri)

– sicurezza stradale (incontro con la Polizia Stradale)

– tutela del mare dell’ecosistema marino (incontro con Guardia Costiera e visita del MU.MA)

– la disabilità (incontro con Roberta Macrì)

– la raccolta differenziata dei rifiuti (incontro con Legambiente)

– simulazione di ricerca con unità cinofile

– attività di orientamento

-montaggio tenda e pernotto.

Il campo si è concluso con l’incontro con i genitori ed i saluti da parte del Sindaco – autorità comunale di protezione civile.

“Da tutti i ragazzi e genitori abbiamo ricevuto una grande manifestazione di affetto e ringraziamento per l’importanza dei valori e messaggi loro rivolti. Tra questi… qualcuno ha pensato di diventare Volontario.

Un ringraziamento ad Alessandro e Manuela che ne hanno curato gli aspetti organizzativi”, ha spiegato il presidente Marco Anastasi.