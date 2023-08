Un trionfo di fede, spiritualità, emozione. È questo che Santa Lucia del Mela ha vissuto nella settimana di festeggiamenti in onore della Madonna della Neve. La solenne processione si è svolta, come ogni anno, il 5 agosto ed è stata preceduta da tanti momenti di fede e comunità. Una festa molto sentita dai luciesi, che quest’anno ha avuto il sapore della vera ripartenza dopo il Covid.

Sabato 5 le messe sono state alle ore 6.00, 7.00, 10.30 e 18.00. Subito dopo il Simulacro è partito dal santuario per percorrere le vie luciesi. La sera, a causa delle avverse condizioni meteo, non è stato possibile eseguire né il tradizionale concerto della banda luciese (che si terrà questa sera), né il Castello dei fuochi (che si è tenuto ieri sera).

I giorni precedenti sono stati allietati da serate ricreative, organizzate con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione. Innanzitutto il FuddAmo Food Fest – S. Lucia del Mela, che ha visto tre serate dedicate all’enogastronomia d’eccellenza. Sul palco luciese tre nomi importanti del panorama musicale siculo: Lello Analfino, Peppe Mutto e Mario Incudine.

A riempire la pizza luciese anche Pupo che, giovedì 3 agosto, si è esibito in un concerto strepitoso in Piazza Milite Ignoto. Venerdì 4 è stata invece la volta dell’aura fest, evento svolto nell’ambito della manifestazione RespirArte. Una serata in cui l’arte, la spiritualità, la bellezza del Borgo luciese ha trionfato (qui l’articolo).