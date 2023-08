Una singolare passeggiata culturale e sinestetica, attraverso i vicoli del piccolo borgo di Ficarra, in provincia di Messina, immerso nel verde delle dolci colline dei Nebrodi.

L’iniziativa a cura dell’Ass. Culturale “Sulle Tracce del Gattopardo” vede la collaborazione del “Club Iperfocale”, con il patrocinio del Comune di Ficarra, Città dell’olio.

Si svolgerà in uno splendido e suggestivo itinerario nel centro storico, da Piazza Lucio Piccolo, luogo del raduno dei partecipanti, al Museo didattico dell’Oliva “Minuta. L’evento mira a celebrare l’arte in tutte le sue forme dalla pittura alla danza, alla fotografia, il tutto guidato dal linguaggio della prosa e della poesia. Sarà anche l’occasione per conoscere i luoghi frequentati da Tomasi di Lampedusa nel suo soggiorno a Ficarra nell’agosto del 1943 e gli ulivi monumentali. Protagonisti della serata saranno gli acquerelli di Laura Marchese, la danza di Francesca Baudo e la pittura su ceramica di Cetty Tomasello.

A far loro da cornice la collettiva fotografica del “Club Iperfocale” che racchiude 21 foto, in grande formato, a cura di fotografi dell’interland dei Nebrodi e del messinese, che hanno in comune una forte passione per la fotografia: Carmelo Adriano, Luca Buonocore, Federica Buzzanca, Antonino Capizzi, Flavia Catena, Piero Catena, Pier Angelo Contessa, Giovanni De Pasquale, Giosuè Galletto, Valentino Giorgianni, Michelangelo La Spada, Enrico Liuzzo, Donatella Lupica, Ivano Piret, Immacolata Pulicano, Mattia Riolo, Silvia Ripoll, Salvatore Salmeri, Claudia Sibilla, Sonia Triolo, Domenico Tripodo. La passeggiata si concluderà al Museo didattico dell’oliva “Minuta” che nell’occasione sarà visitabile