Non hanno prodotto risultati neanche nella giornata di ieri le ricerche del signor Paolo Catanesi, 78 anni, uscito di casa venerdì mattina e sparito nel nulla.

Anche nella giornata di ieri, l’anziano – che soffre di Alzheimer – è stato cercato senza sosta in diverse zone. Perlustrata la zona del Carmine, quella di Pozzo di Gotto e le strade verso Lando anche con l’utilizzo di cani molecolari. In campo, oltre ai Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri, anche volontari di Protezione Civile.

Nel pomeriggio di ieri, in Via Risorgimento proprio nella piazzetta del Vecchio Ospedale, si sono dati appuntamento tanti volontari, amici della famiglia, anche possessori di drone, per dare una mano nelle ricerche. Purtroppo ancora nessuna notizia. E, tra qualche ora, saranno 72 le ore dalla scomparsa. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di oggi.

Proprio nella zona di Pozzo di Gotto gli ultimi avvistamenti. Le telecamere di un esercizio commerciale hanno inquadrato Paolo Catanesi nella stessa mattinata di venerdì mentre camminava con passo spedito, cappellino blu elettrico in testa. Un’altra telecamera lo ha inquadrato nei pressi del Duomo di Santa Maria Assunta. Una donna, invece, ha segnalato di averlo visto intorno alle 6,30 della mattinata di sabato.