Lunedì all’insegna di condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso con le nuvole che potrebbero aumentare nel pomeriggio-sera.

Temperature ancora al di sotto dei 30°C nei valori massimi, poco sopra i 20°C le minime. I venti soffieranno ancora moderati da Maestrale, ma saranno in attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, ancora mosso il Tirreno, calmo lo Ionio.