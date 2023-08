Si è svolta Sabato 5 Agosto nel Comune di San Marco d’Alunzio la Festa dei Paesani, che è stata caratterizzata dalla Santa Messa presso la Chiesa Madre e da un intrattenimento in Piazza Aluntina.

Sono state poi raccontate diverse esperienze, con la presentazione affidata al giornalista Giuseppe Spignola, e sono stati effettuati alcuni collegamenti video, con cittadini aluntini che sono andati via da San Marco d’Alunzio, ma che hanno lasciato il cuore nel loro paese d’origine.

Erano presenti alla manifestazione il Sindaco aluntino Filippo Miracula e l’Amministrazione Comunale, che ha dichiarato: “Dopo la Santa Messa e il rinfresco abbiamo trascorso una serata in compagnia dei paesani aluntini, che sono andati via dal paese, ma sono rimasti sempre legati, come una grande e bella famiglia riunita, al paese d’origine. Ed è stato proprio questo il senso della Festa dei Paesani, cioè quello di sentirsi a casa e in famiglia, anche se si vive lontano e non si è quotidianamente presenti in paese. Abbiamo scelto il nome di “Paesani” non solo per coloro che sono nati a San Marco d’Alunzio, ma anche per coloro che invece hanno scelto di viverci, come Joaquin e Veronica, due ragazzi argentini presenti alla manifestazione. Questi due argentini hanno deciso di instaurarsi nel borgo aluntino per costruire il loro futuro, compiendo il viaggio all’inverso rispetto ai tanti emigrati aluntini, che sono andati in Australia, in America, in Argentina o in altre parti dell’Europa, per trovare fortuna.

Tanti sono stati, durante la serata, gli interventi e i video di saluti, e altrettanto tanta è stata l’emozione suscitata, ascoltando le esperienze vissute da tutti i Paesani presenti. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale istituzionalizzare questa Festa, come conferma anche il Sindaco Miracula, poiché è giusto festeggiare il senso di appartenenza e il legame che caratterizza tutti coloro, che sono nati a San Marco d’Alunzio o che hanno scelto di viverci. Gli aluntini da secoli sono un popolo che accoglie e ospita, ma che soprattutto ti considera il benvenuto, sia tu un turista, sia un paesano o uno straniero. Chi sta a San Marco d’Alunzio diventa un compaesano, uno di famiglia. Se ami San Marco sei uno di noi”.