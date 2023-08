Cateno non l’ha presa bene per niente e, con una diretta Facebook, ha attaccato il cabarettista palermitano Angelo Duro che, domani sera, dovrà esibirsi al Teatro Antico di Taormina nel suo “Sono cambiato”.

Il sindaco della Perla dello Ionio, Cateno De Luca, si è infuriato per un video pubblicato sulla pagina social dell’artista, il cui umorismo è notoriamente estremo, in cui lo stesso imbratta i manifesti che annunciano il suo spettacolo con parolacce e disegnando simboli fallici. Il gesto non è stato gradito dal primo cittadino che, nell’avanzare dubbi sull’opportunità di concedere il prestigioso Teatro Antico, ha anche annunciato nella didascalia della sua diretta: “Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo!”.