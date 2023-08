Al Monte di Pietà di Messina si è svolta la rassegna nazionale che, quest’anno, ha dedicato il prestigioso premio alla memoria dell’indimenticabile attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice Monica Vitti (1931-2022) che a Messina ha trascorso 8 anni della sua infanzia.

L’evento ideato e diretto dall’eclettica Helga Corrao con Gigi Miseferi, attore, cabarettista ed inviato RAI, sotto l’egida dell’Associazione Culturale Me.Pa. di Pippo Scattareggia, già Assessore allo Spettacolo della città Metropolitana. Patrocinato dalla Regione Siciliana oltre che dal Comune ospitante, l’evento ha accolto personalità illustri provenienti da tutta Italia, mettendo in risalto notevoli riconoscimenti.

Un susseguirsi di momenti emozionanti, come l’aver rivisto il bambino, oggi adulto, Totò Cascio. Protagonista del pluripremiato film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, ora scrittore al momento impegnato nella presentazione de “La gloria e la prova”. Forte anche il ricordo del grande Lando Buzzanca, scomparso lo scorso dicembre, lodevolmente rievocato dal figlio Massimiliano che, com’è noto, ne ha seguito le orme artistico-professionali. Una serata densa di riflessioni attraverso l’arte nelle sue varie sfaccettature, e grazie a esempi di vite normali seppur straordinarie. Quelle che, magari, potrebbe raccontare anche Adriana Pannitteri, giornalista RAI e autrice dello speciale TG1 “Una, dieci, cento… Vitti”, dedicato proprio a Monica Vitti. Ma anche di “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta”. Insomma, una professionista della comunicazione capace di narrare di donne che lasciano il segno, dote per cui le è stato assegnato il Premio Messina Cinema.

Numerose menzioni, tutte importanti, e fra queste una è andata a Angelo Faraci. Monrealese di nascita e messinese di adozione, da sempre deciso a fare l’attore. Dal primo cameo nella sesta serie di “Squadra antimafia”, passando per “I fantasmi di Portopalo” o “Il giovane Montalbano”. Un crescendo professionale, tassellato da riconoscimenti ai suoi lavori da regista come, ad esempio, il premio ottenuto come portavoce della legalità grazie a “Ciò che non si vede”, o “Ciò che non ti ho detto” in cui lo stesso Faraci è anche produttore e interprete protagonista. “Un impegno senza sosta, già proiettato a nuovi ciak con protagonista lo scenario dei Nebrodi”, questa è un’anticipazione del regista orgogliosamente siciliano. A Messina, Faraci ha ritirato il premio per il lustro che i suoi film si impegnano a rappresentare per la Sicilia e la sua profondissima quanto articolata storia. Con lui Salvatore Buemi, vicesindaco di Novara di Sicilia, borgo che ha accolto l’Accademia del Cinema dello stesso Faraci.