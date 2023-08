“Cambierà tutto… Basta Dinosauri”. Con questo slogan esordisce il Movimento Giovanile “Riprendiamoci Spadafora” che ufficializza la sua presenza alle prossime elezioni comunali, in programma nel 2024.

Fin da subito – si legge in una nota – si pone come autentica alternativa all’operato politico sia dell’attuale maggioranza, sia dell’opposizione: “Vogliamo essere simbolo di un radicale cambiamento, da qui lo slogan, che fa chiaramente riferimento alla necessità di lasciare fuori dal governo cittadino i cosiddetti “Dinosauri”, che esistono ancora e vivono da decenni nella foresta della politica Spadaforese e non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna”.

“C’è bisogno di dare spazio ai tanti giovani e alle tante “persone libere “che desiderano impegnarsi in prima persona , mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie competenze, per una politica sana, trasparente e altruista, in un progetto innovativo, giovane e soprattutto coraggioso, aperto al dialogo, e attento alle esigenze dei cittadini e del territorio”, si legge ancora.

Per questo il nome “Riprendiamoci Spadafora” – spiegano ancora i componenti – nel senso di dare la possibilità al “normale cittadino” lasciato da sempre ai margini delle dinamiche politiche, di potersi finalmente riappropriare della sua amata Spadafora, mortificata da decenni. Programmando finalmente cosi un serio e credibile progetto di sviluppo e soprattutto di rilancio. Nei prossimi mesi saranno illustrate le linee programmatiche e le tappe di avvicinamento alle amministrative del 2024”.