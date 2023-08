Esposto presentato da Legambiente Sicilia sui lavori realizzati alla foce del torrente Tusa per la realizzazione di un ormeggio stagionale per piccole imbarcazioni.

La segnalazione, firmata dal presidente regionale Giuseppe Alfieri, è stata presentata dall’associazione ambientalista all’Assessorato regionale territorio ed ambiente, alla Soprintendenza Beni culturali ed ambientali di Messina, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri per la tutela forestale del Centro Anticrimine Natura di Catania ed alla Procura della Repubblica di Patti.

Denunciate gravi alterazioni dell’alveo del torrente Tusa e della fascia costiera e distruzione della vegetazione naturale in un’area sottoposta a plurimi vincoli ambientali e paesaggistici in relazione alle opere eseguite su concessione rilasciata dall’Autorità̀ di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Recenti lavori in corrispondenza della foce del fiume Tusa – dichiara Salvatore Gurgone, presidente del circolo Nebrodi “Tiziano Granata”- hanno determinato profonde modifiche all’alveo fluviale a monte e a valle delle arcate del ponte ferroviario, causando la compromissione degli argini naturali ed il restringimento della sezione idraulica a disposizione delle acque di deflusso della fiumara proprio in corrispondenza dello sbocco a mare, area che tra l’altro è classificata come P3 dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, ossia area ad elevata pericolosità idraulica. Si tratta di una vera e propria bomba ad orologeria che espone le case e le infrastrutture limitrofe a maggiori rischi connessi con l’esondazione del fiume durante i periodi di piena”.

Gli ambientalisti denunciano quindi “la distruzione dell’ecosistema con consistenti escavazioni, asportazione del materiale alluvionale ed eradicazione dell’originaria vegetazione e la modifica della morfologia costiera a seguito della realizzazione di due moli ai lati del canale”.

“Si continuano a sottovalutare i gravissimi pericoli connessi alla fragilità idrogeologica del territorio accentuati dagli eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici in corso – conclude Legambiente-. Evidentemente le alluvioni che hanno devastato negli ultimi anni la Sicilia e provocato lutti non hanno insegnato nulla”.

Chiesta quindi la verifica sulla sussistenza dei necessari nulla osta, la conformità urbanistica delle opere realizzate e la corrispondenza dei lavori col progetto autorizzato.