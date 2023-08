Il caldo asfissiante delle scorse settimane, con la straordinaria ondata di calore che si è abbattuta nella Sicilia Orientale, in particolare su Messinese e Catanese, ha decimato tutti gli insetti, ma soprattutto le api.

L’allarme è stato lanciato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. La popolazione di api si sta dimezzando ed è una pessima notizia anche per l’ecosistema. Il presidente CIA Sicilia Orientale Francesco Favara e il produttore e componente del direttivo Nicolò Lo Piccolo lanciano l’allarme e chiedono un intervento urgente all’Assessore Regionale all’Agricoltura.

«La Sicilia Orientale -in particolar modo, le province di Catania e Messina- è stata interessata dal mese di luglio da una straordinaria ondata di calore, con temperature torride, che ha colpito gli agrumeti della Piana di Catania, gli oliveti, le piante fruttifere come l’uva da tavola e la frutta estiva, ed i terreni coltivati ad orti. Un evento gravissimo per il quale chiediamo lo stato di calamità. Colpito anche il comparto degli apicoltori che ha subito danni enormi per via degli incendi divampati nelle aree boschive, che hanno distrutto arnie e telaini da nido, e dimezzato la popolazione delle api».

A risentirne il comparto apistico che ha riportato danni enormi con perdite vicine all’80% e aziende vicine al fallimento. La sopravvivenza delle api oggi è messa a rischio da diversi fattori e per questo la CIA lancia un grido d’allarme, spiegando che il meteo inclemente ha già portato allo stremo gli alveari, compromettendo produzioni di miele primaverile, di sulla, agrumi e millefiori. Quasi azzerata la produzione estiva di miele di castagno ed eucalipto».