Altro acquisto per il Barcellona basket 4.0 che porta nella città del Longano, in prestito dalla PCR Messina, l’atleta italiano Renato Sahin, play classe 2006 di 188 cm.

Sahin è cresciuto cestisticamente nella PCR Messina. Ha disputato il campionato di Serie C Silver con la maglia dei Lions Messina nella stagione sportiva 2021-2022. La stagione successiva si è accasato agli Svincolati Milazzo, alternandosi tra l’Under 17 Eccellenza e la Serie C Silver. Quest’anno ha accettato l’offerta di Barcellona e avrà la possibilità di relazionarsi con uno dei play più forti dello scorso campionato di Serie C Gold, Manu Fernandez.

Queste le prime parole di Renato da giocatore giallorosso:”Ringrazio la società per avermi concesso quest’opportunità pur essendo molto giovane e spero di poter ricambiare al meglio la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una piazza con una grande cultura cestistica come Barcellona. Ci vediamo al palazzetto!”.