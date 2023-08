Mirto – Si è svolta Sabato 5 Agosto la terza edizione della Cronoscalata “Da’ Fornace – Città di Mirto“, un evento ciclistico amatoriale e agonistico organizzato dall’ASD MF Racing Team (ACSI Ciclismo Messina).

Il raduno dei partecipanti alla gara è avvenuto nel pomeriggio, presso la Piazza Vittorio Emanuele di Mirto, con le prime partenze alle ore 17:30 all’imbocco della salita di Contrada Fornace e l’arrivo nella Piazza mirtese; gli atleti hanno preso il via uno alla volta, con partenze distanziate di 60 secondi.

La Cronoscalata “Da’ Fornace” era valida come Prova Unica Provinciale Cronoscalate Ciclismo ACSI Messina e come terza tappa del Campionato Criterium Cronoscalate ACSI Ciclismo Sicilia 2023. Il percorso di gara misurava 4,16 Km, con un dislivello complessivo di 377 mt; la partecipazione è avvenuta in Bici da corsa, in E-Bike (novità del 2023) o in MTB (obbligatorio in questo caso è stato l’utilizzo di ruote da fuori strada). A fine gara sono stati assegnati i titoli e le maglie di Campioni Provinciali Cronoscalate (per le sole tessere appartenenti al Comitato Provinciale ACSI Ciclismo Messina), e sono avvenute le premiazioni per le Bici da corsa, sia muscolare che E-Bike (assoluti uomo/donna, primi 3 di ogni categoria e le prime 3 società classificate), e per la MTB (in questo caso sono stati premiati il primo, il secondo e il terzo assoluti). I trofei sono stati offerti da Arte In Ferro e alcune premiazioni sono state affidate al Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, presente alla manifestazione con l’Assessore Comunale Carlo Sgrò, il Presidente del Consiglio Giuseppe Allò e il Consigliere Salvatore Rizzo.

I primi assoluti sono stati per gli uomini Stefano Bartolotta, mentre per le donne Maria Migliore. Questi, invece, i podi delle varie categorie:

Categoria E-Bike 1) Francesco Terribile, 2) Anthony Matthew Repici, 3) Carmelo Scafidi;

MTB 1)Antonino Italia, 2) Mario Andronico, 3) Baldassare Agro’;

Ospiti 1) Baggiano, 2) Maggio, 3) Stiscia;

Senior A/M1 1) Stefano Bartolotta, 2) Angelo Pitruzzello, 3) Salvatore Duina;

Senior B/M2 1) Giuseppe Cicciari, 2) Alessandro Morello, 3) Giovanni De Meo;

Junior/ELMT 1) Angelo Sano’, 2) Roberto Irrera;

Veterani A/M3 1) Danilo Carrello, 2) Giuseppe Tosto, 3) Giuseppe Suriani;

Veterani B/M4 1) Giacomo Giuseppe Pellegrino Pratella, 2) Andrea Graziano, 3) Emanuele Sapienza;

Gentleman A/M5 1) Armando Celi, 2) Giuseppe Cordaro, 3) Vincenzo Nicita;

Gentleman B/M6 1) Francesco D’Amore, 2) Antonio Nicita, 3) Matteo Ferretti;

SGA/M7 1) Giovanni Venuto, 2) Giuseppe La Rocca, 3) Paolo Campanella;

SGB/M8 1) Salvatore Iozzia, 2) Gaetano Mangano, 3) Domenico Urgesi;

SGC/M9 1) Vincenzo Impallomeni, 2) Carmelo Caputo, 3) Salvatore Prestigiacomo;

2 Serie Pietro Arena;

Woman B Maria Migliore;

Woman C Maria Lombardo;

Donne A Serena Pettignano.