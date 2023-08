Era uno dei problemi più sentiti da parte di molti cittadini aventi diritto al Pass, i cui tempi di rilascio si protraevano in alcuni casi per svariati mesi.

Tempi che, in taluni casi, erano dovuti a farraginosità burocratiche oggi superate. E, come comunicato dal comandante della Polizia Locale, Giacomo Villari, in questi mesi, si è proceduto a smaltire l’arretrato e a organizzare il servizio in maniera tale che i tempi di rilascio del Pass siano limitati a qualche giorno, nel caso in cui tutta la documentazione presentata dal cittadino sia corretta. “In ogni caso – afferma Villari – gli uffici hanno direttiva di interloquire con i cittadini, oltre che tramite la piattaforma telematica, anche telefonicamente fornendo tutte le delucidazioni necessarie per superare eventuali criticità che impediscono il rilascio del Pass”.

“E’ una grande soddisfazione – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale Francesco Coppolino – aver rimesso in ordine un servizio indispensabile per tanti nostri concittadini che oltre a subire il disagio della loro condizione fisica si sono purtroppo trovati a subire anche disservizi assolutamente evitabili. Ora che siamo a regime mi sento di assicurare che il rilascio del pass potrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, per via telematica, sempre che questa sia completa della documentazione necessaria.

Ho anche chiesto al comandante di prevedere anche la consegna a domicilio del CUDE al soggetto interessato, assicurando pertanto un ulteriore servizio ai cittadini. Un gesto di cortesia e di rispetto verso i più fragili che sono certo verrà apprezzato. Un modo per avvicinare la comunità al Corpo di Polizia Locale”.

Il servizio è già partito in via sperimentale e si darà priorità ai cittadini con mobilità totalmente impedita. Nel concreto i vigili concorderanno telefonicamente la data dell’appuntamento per la consegna del pass, seguendo una precisa procedura che prevede ovviamente l’identificazione del beneficiario da parte dell’agente.

Ovviamente il Pass potrà anche essere ritirato presso il Comando di Polizia locale.