È tutto pronto per la partenza della prima rassegna No Ponte organizzata dal comitato No Ponte – Capo Peloro “Aunni Annari”, che si terrà martedì 8 e mercoledì 9 agosto a Torre Faro al Ritrovo “Km Zero” dalle 17 all’1. La due giorni tra musica, arte e dibattiti si pone l’obiettivo di sviscerare la tematica della grande opera sullo Stretto con personaggi di spicco locali e nazionali.

Vi saranno, oltre alle mostre permanenti di artisti locali e nazionali e alle presentazioni di libri di case editrici messinesi come “Mesogea”, momenti di riflessione quali l’incontro “Stati Generali No Ponte”, che riunirà, oltre alle forze No Ponte di entrambe le sponde dello Stretto, anche i movimenti “No Tav”, “No Tav Brennero” ed “Extinction Rebellion Italia” che arricchiranno il confronto. Renato Accorinti e Daniele Ialacquaguideranno inoltre una passeggiata sui luoghi del Ponte.

Saranno presenti poi esperti nazionali quali Michele Campisi, segretario nazionale di Italia Nostra, e Leopoldo Nascia, della redazione di “Sbilanciamoci”, per il workshop “Prenota il tuo miliardo”, laboratorio per ripensare la destinazione dei fondi del ponte, ed Angela Balzano, ricercatrice all’università di Torino, per l’incontro “Compost da (a)mare”, una riflessione sull’ambiente che ci circonda e sui significati ad esso legati.

Per i momenti serali, giorno 8 dalle 20:30 si esibirà la band messinese “Basiliscus P” e dalle 22 il dj set di “Collider DJ”, siciliano classe 93, mentre giorno 9 suonerà alle 20:30 il nostrano cantautore Novo. A seguire, l’ingegnere del suono Enzo Cimino e il produttore musicale Nemo sonorizzeranno “Jam dello Stretto”, momento di letture, performance ed esibizioni teatrali di giovani messinesi.

Si coglie l’occasione per chiarire che l’evento del 12 è organizzato dal comitato Spazio No Ponte e da altre realtà: pur non essendo promosso da noi, aderiremo ugualmente all’iniziativa, come in altre occasioni, per dare forza a tutte le iniziative No Ponte.

PROGRAMMA

Martedì 8

17:30-19:00 Lotta contro il ponte sullo Stretto: A che punto siamo?

19:00-20:00 Compost da (a)mare

20:00–21:00 Camminata No Ponte

20:30 Basiliscus P

22:00 Collider DJ

Mercoledì 09

17:30-18:00 Presentazione libro “C’era due volte il ponte sullo Stretto” di Daniele Ialacqua

18:00-19:30 Prenota il tuo miliardo

19:00-20:00 Presentazione libro “Colapesce” di Ignazio Buttita e fumetto “Nel ventre dell’Orca” di Michela De Domenico

20:00-20:30 Sinestesie d’Arte

20:30 Novo

21:00 “Jam dello Stretto”, sonorizzato da Enzo Cimino e Nemo