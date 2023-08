Si è svolta ieri, in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone, la terza serata dell’evento culinario “Street Food – Sicily On Tour“, con lo spettacolo musicale che ha visto la partecipazione del cantante Roy Paci, degli “Ottoni Animati”, della Banda Musicale ANSPI di Capri Leone e dell’Associazione Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”.

Lo spettacolo ha avuto inizio con un pezzo, suonato insieme dagli “Ottoni Animati” e, in collaborazione, dalle due Bande Musicali, che hanno poi dato il via all’esibizione del gruppo strumentale siciliano. Gli “Ottoni Animati” hanno poi accompagnato il concerto di Roy Paci, il quale ha presentato i suoi brani più famosi. L’ultima canzone “Toda Joia Toda Beleza” è stata interpretata insieme sul palco, con la presenza dei musicisti della Banda Musicale di Capri Leone e dell’Associazione Culturale Musicale di Capo d’Orlando.

L’apertura dello “Street Food” il 3 Agosto aveva visto la presenza del gruppo “Nuntereggaepiù 2.0” e il Dj set di Filippo Martina, mentre Venerdì 4 Agosto si era tenuto lo spettacolo di cabaret con Matranga e Minafò e “I Respinti”, con la partecipazione di Gianni Lattore. L’appuntamento conclusivo della manifestazione, in programma questa sera dalle ore 18:00, vedrà l’esibizione di diversi Artisti di Strada.

Fino alla giornata conclusiva dello “Street Food – Sicily On Tour” sarà possibile degustare 16 specialità di cibo da strada della Provincia di Messina, tra cui: la Pizza Fritta del Maestro Enzo Piedimonte di Messina, il panino con il Totano Fritto di “A Cucina I ‘Na Vota” di Patti, “Patatwister” di “Lemonbar” Messina, il panino con il Pescespada di “Acquolina in Bocca” di Falcone, gli arrosticini di “In the middle of the Street”, il panino Bufalotto (con crudo o mortadella) di “Da Rocco” a Messina, la Birra Artigianale alla Spina del Birrificio “Kottabos” di Rocca di Capri Leone, il bis di Arancini (Cacio e Pepe, e Ragù di Maialino Nero) e i Prawns Burger con gamberoni e burrata della Rosticceria “Torre F.SCO” di Rometta, Pane e Panelle e Pane con la Meusa di Tony la Rustichella di Acquedolci, il Cheeseburgher di “Picciotto Meat & Fish” di Messina, il Coppo di Braciole messinesi di “Pronto Griglia”, i Corn Dog con patatine o senza dei “F.LLI Raffa” di Messina, il Cannolo siciliano e il Cannolo gelato della Pasticceria “F.LLI Salvà” di Messina, il panino con la Porchetta dello “Street Food del Tirreno” di Torregrotta.