Frazzanò – Grande successo per la settima edizione del “Frazzanò Folk Fest – Ethno World Music”, l’unico Festival della Provincia di Messina dedicato alla musica etnica-popolare e svoltosi Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto, presso la Piazza Regina Adelasia di Frazzanò.

Venerdì 4 Agosto, giornata un po’ rovinata da un forte temporale, erano presenti gli “Asimenza” e i “Crifiu“. La band “Asimenza” assume due diverse connotazioni per due esigenze differenti, una live d’impatto, dove vuole mantenere un carattere di una musica semplice, ballabile, quasi estemporanea, e l’altra più ricercata, coinvolgendo altri musicisti, di volta in volta diversi per le registrazioni di studio. Gli “Asimenza” hanno proposto la loro musica, che ha un’evidente matrice folk, ma comprende “sapori” provenienti anche da altri generi e culture musicali. Il messaggio dei testi di molte canzoni, infatti, evidenzia il valore e la tutela della nostra cara Terra, della biodiversità, della natura e della cultura siciliana. La formazione della band è costituita da: Enrico Saro Grassi Bertazzi (chitarra battente, ukulele, voce e percussioni), Romina Pincha (percussioni e voce), Faisal Taher (voce), Maurizio Salerno (violino e chitarra acustica), Rosario Moschitta (chitarra elettrica), Riccardo Lo Presti (basso elettrico) e Andrea Liotta (batteria).

I “Crifiu” sono una band salentina, che ha mescolato pop, urban, sapori mediterranei e suoni contemporanei. Nel corso degli anni il gruppo ha condiviso il palco con numerosi artisti nazionali: i “Modena City Ramblers“, Caparezza, Vinicio Capossela, Giuliano Palma & Bluebeaters, Fabri Fibra, Max Gazzè, i “Sud Sound System“, i “Boomdabash“, Mannarino, Roy Paci. I tre album principali della band, firmati Dilinò e con il sostegno di Puglia Sounds, sono “Cuori & Confini”, “A un passo da te” e “Mondo dentro”. Nel 2021 poi esce il singolo “Otranto”, che porterà la band in tour in tutta Italia.

Sabato 5 Agosto si sono esibiti, invece, gli “Africa Unite” e Alessandro Arena e Raffaele Trimarchi, i quali hanno chiuso questa edizione del “Frazzanò Folk Fest” con un dj set di altissimo livello, col progetto “Madmarket“. Gli “Africa Unite” sono il gruppo più longevo del reggae Made in Italy, con uno stile musicale fatto di ritmo in levare, reggae, dub ed elettronica. Bunna e Madaski da 40 anni muovono le fila di questa esperienza, che ha sempre privilegiato l’attenzione per le tematiche sociali e un grande interesse per la tecnica musicale. Gli “Africa Unite” hanno riproposto i loro brani più famosi, partendo dal disco del 2015 “Il Punto di Partenza”, passando per i singoli “Pure Music Today” e “La Teoria”.

Ha chiuso questa edizione del “Folk Fest“, con l’organizzazione affidata al direttore artistico e Assessore Comunale Marco Imbroscì, il progetto “Madmarket” di Alessandro Arena e Raffaele Trimarchi, che hanno proposto un dj set che ha fatto ballare il numeroso pubblico presente. Alessandro Arena è da anni selezionatore di musica elettronica, che lo porta alla nascita di un format radiofonico di musica IDM dal nome “Panic Room”; da anni si trova dentro il colletivo dell’Associazione “TRE60lab“, che si occupa di eventi volti alla riqualificazione urbana, tra cui il “Radica Festival“, un Festival di arte contemporanea svoltosi di recente ad esempio nel Comune di San Marco d’Alunzio. Raffaele Trimarchi nasce come batterista e parallelamente coltiva l’esigenza della sperimentazione su strumenti acustici ed elettronici. Si trova dentro al progetto Loozoo ed Ad-Just e da anni trasforma l’esigenza musicale nella produzione di live set e dj set. Il progetto “Madmarket” nasce da un’idea scaturita nell’ex mercato del centro storico di Patti; il mercato come fonte di ispirazione, perché è sempre un luogo di scambio e di incontro, il pensiero che tutto può contaminarsi in armonia. Così i Dj set del “Madmarket” sono stati concepiti come un contenitore dei più svariati generi musicali.