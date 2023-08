Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da condizioni di cielo nuvoloso e all’insegna di condizioni meteo instabili che potranno portare piogge sparse, specie durante la prima parte della giornata.

Migliora nel pomeriggio con temperature stazionarie, ma che non raggiungeranno i 30° C, tenendosi al di sotto. I venti spireranno ancora moderati da Maestrale. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà molto mosso. Il Mar Ionio rimarrà invece calmo.