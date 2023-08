Proseguono le ricerche del signor Paolo Catanesi, l’uomo di 78 anni allonatatosi venerdì mattina, intorno alle 10,30, dalla sua abitazione in zona Cappuccini a Barcellona Pozzo di Gotto.

Le telecamere di un esercizio commerciale in zona Pozzo di Gotto, lo hanno inquadrato mentre, cappello blu elettrico in testa, percorreva la Via Garibaldi con passo spedito.

Sono ore di grande angoscia per i familiari. Quasi 48 ore di appelli, preghiere e speranze. Da ieri, davanti a Palazzo Longano, si è insediato il Posto di Comando Avanzato mobile dei Vigili del Fuoco con furgone e mezzi logistici.

Le ricerche sono proseguite nella serata di ieri con l’ausilio di cani, ma finora nessun risultato è stato ottenuto. Proseguiranno anche in mattinata. Il signor Catanesi, al momento del suo allontanamento, indossava camicia e pantalone. I familiari continuano a pregare e sperare, confidando nell’aiuto della comunità.

Chiunque avesse notizie dell’uomo può avvisare le Forze dell’Ordine oppure recarsi presso il Comando mobile dei Vigili del Fuoco. Su Facebook, i familiari hanno diffuso anche due numeri di telefono ai quali è possibile rivolgersi: 3460425830 o 3397864018.