A seguito dell’approvazione del documento economico, lo scorso 3 agosto, il gruppo San Fratello Civica ha rilasciato un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente, in cui espone le motivazioni della loro astensione, essendo stato approvato in aula con i soli voti della maggioranza a sostegno del sindaco Princiotta.

Ecco il testo integrale a firma dei consiglieri del gruppo “ San Fratello Civica”, Francesco Fulia, Vittoria Liuzzo, Salvatore Di Bartolo e Antonella Carrini.

“Il gruppo denuncia un bilancio non al passo con i tempi e i cambiamenti sociali in atto. Un bilancio senza alcuna programmazione seriamente accettabile.

La maggioranza impegnata a pubblicare foto “acchiappa-like” con i sorrisi di circostanza lo dichiara un successo. La realtà racconta una situazione molto diversa.

In sintesi:

• 67.000 EURO da destinare ai servizi sociali per i soggetti a rischio esclusione sociale. Sono una cifra considerevole e spropositata rispetto ai ZERO EURO per i disabili, ZERO EURO per i nuclei familiari, e appena 500 EURO per gli anziani. Cosa si potrà mai fare in 1 anno intero con sole 500 EURO per gli anziani?

• Per il turismo abbiamo a bilancio pari a ZERO EURO! Mancanza assoluta di un piano strategico che punta a sfruttare il patrimonio turistico o quantomeno a crearlo. Abbiamo ancora vivo il ricordo dei video elettorali del futuro sindaco che passeggia al monte vecchio mentre parla di valorizzare il turismo. Promesse elettorali cestinate in appena due mesi.

• Politiche del lavoro: NON PERVENUTE! Proprio in questi giorni si parla di gravi difficoltà che molte famiglie avranno in seguito alla perdita del reddito di cittadinanza. In Consiglio dei Ministri, il governo Meloni ha deliberato che i comuni dovranno farsi carico nel gestire la situazione sociale di queste famiglie. A bilancio non c’è un solo EURO. Il sindaco però ha ritenuto doveroso e urgente tra i suoi primi provvedimenti, quello di nominare un esperto con un impegno spesa totalmente ingiustificato.

• Stanziati poco più di 53 mila euro per lo Sviluppo del settore agricolo. Anche qui una frase generica senza uno straccio di programmazione. Cosa si farà con questi soldi? Forse, strada facendo, verranno le idee.

• Tutela della salute: ZERO EURO! Il Sindaco è il tutore della salute pubblica, ma non sembra preoccuparsene.

• 124 MILA EURO per Industria e artigianato, e appena MILLE EURO per il Commercio. Ma niente soldi per la competitività, la ricerca e l’innovazione. Questi soldi sono puro assistenzialismo.

• Servizio idrico (120 MILA EURO). Una cifra ridicola che fa capire come per ancora tanti anni San Fratello continuerà ad avere un acquedotto colabrodo che andrà avanti a forza di rattoppi delle condotte idriche.

Infine, per quanto riguarda le società partecipate del comune (ATO 1, ATI idrica Messina, GAL Nebrodi Plus) a bilancio viene riportata solo la quota percentuale di partecipazione. Non vengono dichiarati i crediti, non sono presenti i debiti. Lo vedremo strada facendo. C’è sempre tempo fino a Novembre per modificare il bilancio.

I dati sono stati tratti dal Documento Unico di Programmazione, che è il cuore dell’azione amministrativa e che dovrebbe essere il documento con il quale vengono presentate al Paese le linee di sviluppo per i prossimi anni. In realtà il documento si limita a una mera e asettica presentazione di numeri e cifre.

Un bilancio vecchio stile che tira a campare, non al passo con i cambiamenti. Si continua a parlare di depurazione e collettori senza tener conto dell’impatto ambientale, della manutenzione e della gestione i cui sosti elevati saranno a carico dei poveri cittadini sanfratellani. Ci sono nuove tecnologie a basso impatto ambientale ed economico. Segnaliamo un aumento della TARI nonostante i brillanti risultati della raccolta differenziata.

Anche i fondi del PNRR, non riportati in bilancio, ma presenti nella scheda allegata alla relazione del revisore dei conti pagano una scarsa visione di prospettiva. Manca la programmazione e la visione dell’amministrazione.

Noi, davanti a tutto ciò, continueremo ad essere una forza di opposizione determinata, vigile e attenta nel portare avanti il ruolo che i cittadini sanfratellani ci hanno voluto assegnare ma saremo anche una minoranza con cui sarà possibile dialogare nell’interesse del Paese”.