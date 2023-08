Il Sindaco di San Salvatore di Fitalia con ordinanza datata 4 agosto ha sospeso, di fatto, l’efficacia della precedente, con la quale si è disposta la chiusura della strada di collegamento C.U.-S.P. 155 denominata “scorrevole” al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Da questa mattina, dunque, sarà nuovamente possibile transitare sull’importante arteria stradale. Nello stesso provvedimento, al fine di garantire la sicurezza di quanti vi transiteranno, 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚 𝟑𝟎𝐊𝐦/𝐡 𝐢𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚.

La riapertura, concordata in via straordinaria, si rende necessaria al fine di agevolare la viabilità nel mese di agosto, durante il quale aumenterà il transito di veicoli che si sposteranno da e per il nostro comune, soprattutto a ridosso della festa patronale di San Calogero.

In merito ai lavori, si informa che sono stati effettuati i primi interventi sui viadotti, che riprenderanno con la collocazione dei giunti.

A seguire la bitumazione di tutta l’arteria, la sostituzione parziale dei gard rail, l’installazione di segnaletica sia verticale che orizzontale, il ripristino del tratto iniziale delle rampe di accesso del sentiero del pellegrino e l’ammodernamento dell’ingresso del centro urbano.

𝐄’ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐮 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐩𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐞.