Il Barcellona Basket 4.0 scalda i motori in vista del prossimo campionato di B Interregionale che prenderà il via il prossimo 1 ottobre.

I giallorossi di Pippo Biondo esordiranno lontano dal PalAlberti (e dalla Sicilia), per la precisione in casa di Sala Consilina, inserita nel girone H. Dopo la sfida del PalaPozzillo con palla a due alle 18, i barcellonesi affronteranno un’altra trasferta ed esordiranno in casa alla terza di campionato contro gli Svincolati Milazzo, il 15 ottobre.

Gli altri derby sentiti dalla tifoseria sono in programma alla sesta giornata contro Ragusa e all’undicesima contro l’Orlandina, nell’ultima giornata della prima fase.