Un’altra perla impreziosire Torrenova. Si tratta del percorso sportivo attrezzato, realizzato con i fondi del Pnrr.

Ieri sera il Sindaco Salvatore Castrovinci ha tagliato il nastro della nuova struttura cittadina, aprendo di fatto all’utenza un percorso pensato con il preciso obiettivo di promuovere il benessere attraverso il movimento in una zona incantevole quale il meraviglioso scorcio di Piazza dello Zodiaco.

Un’opportunità per i cittadini per aumentare la pratica sportiva in natura, in maniera totalmente gratuita, senza limiti di età e soprattutto senza barriere.