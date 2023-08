Al via la 46a estate roccese. Un programma variegato, che allieterà tante serate della splendida cittadina ricca di arte e cultura.

Questa sera, 5 agosto, è previsto uno spettacolo musicale nella frazione di San Salvatore, mentre il 6 agosto una proiezione cinematografica in Piazza del Popolo. Sempre in Piazza del popolo si esibiranno il duo comico Toti e Totino il 7 agosto alle 21.30.

L’otto agosto si esibirà in Piazza del Popolo la Banda Musicale “Antonino Abate”, mentre il giorno successivo ci sarà il saggio di ballo “Different Family”. Si ballerà a Villa Cappuccini il 10, con la musica di Scioti e Ordile.

L’estate roccese si sposterà nella frazione di Cardà giorno 11 agosto quando verrà messa in scena la commedia “Fiat Voluntas Dei dell’Associazione teatrale Saro Costantino.

Molto atteso il concerto di Mario Incudine previsto il 12 agosto alle 21.30. nella stessa data, a partire dalle 19.00, “Di cortile in cortile” in Piazza del Popolo. Dopo due appuntamenti con la “Tombola” il gran finale sarà con una 4 giorni, dal 16 al 20 agosto, di street food. In Piazza del Popolo a partire dalle 21.00 ci sarà infatti il “Roccavaldina Street -food- fest”.