Un incontro urgente tra i Sindaci e una delegazione del Forum siciliano Acqua e Beni Comuni in merito alla gestione del SII. È questo che chiedono dal Forum siciliano Acqua e Beni Comuni con una missiva indirizzata al Presidente dell’ATI di Messina Dott. Gino Di Pane, al Consiglio Direttivo dell’ATI di Messina, ai Sindaci dell’Assemblea dell’ATI di Messina e per conoscenza al Commissario dell’ATI Messina Dott.ssa Rosaria Barresi.

Nella lettera il Forum rimarca il fatto che secondo loro c’è stato poco dialogo: “crediamo che dalla data del Commissariamento da parte della Regione siciliana per gli adempimenti inerenti l’individuazione del gestore unico, ben poco sia stato il confronto tra i rappresentanti degli Enti tra loro e il dialogo con le forze associative portatrici degli interessi diffusi dei cittadini e utenti di un servizio pubblico essenziale.”

“In considerazione del fatto che si tratta di una scelta strategica fondamentale per il futuro del territorio che graverà per molti anni a venire sulle generazioni presenti e future, crediamo essenziale un momento di confronto sul tema tra i Sindaci (e possibilmente i Presidenti dei Consigli comunali) e di ascolto delle ragioni di chi, come noi, nel rispetto della volontà della maggioranza assoluta degli italiani e dei siciliani, nonché della legge regionale vigente, crede che sull’Acqua non si debba fare profitto.”

“Oggi, -continuano dal Forum- alla luce dell’espressione dei Consigli comunali sull’approvazione degli atti propedeutici alla privatizzazione proposti dal Commissario, che fin qui in maggioranza si sono espressi negativamente sulla costituzione di una società pubblico-privata, crediamo utile che si apra un momento di confronto più ampio a tutela dei cittadini e nel rispetto della Democrazia e della volontà Popolare. Certi che tutti gli Amministratori degli Enti locali sentano nei confronti delle proprie comunità la responsabilità di una scelta, fin qui operata unilateralmente e dall’alto, che occorre invece che sia condivisa e ben ponderata nelle conseguenze a venire e non demandata ad altri se non ai legittimi rappresentanti delle comunità, auspichiamo un Vostro favorevole riscontro alla nostra richiesta.”