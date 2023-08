L’evento “Novecento”, tratto dall’opera teatrale di Alessandro Baricco e inizialmente in programma stasera al Teatro Belvedere al Monte di Capo d’ Orlando, è rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Proprio l’incertezza delle condizioni meteo ha fatto propendere gli organizzatori per il rinvio, dovendo garantire le condizioni di sicurezza per il lavoro dei tecnici e degli operatori. La nuova data dello spettacolo è stata fissata per il prossimo 14 agosto.

Restano validi i biglietti acquistati inizialmente per lo spettacolo di stasera. A richiesta, invece, si procederà al rimborso.

