L’annuncio dell’acquisoto del giovane campione originario di Sant’Agata Militello è stato dato direttamente dalla Sitav Rugby Lyons Piacenza: “Il primo acquisto in prima linea: sarà Antonio Tripodo a puntellare il lato destro della mischia bianconera“.

Tripodo è un vero e proprio “gigante” della prima linea, dall’alto dei suoi 191 cm per 118 kg di peso, una laurea in Scienze Motorie, costituisce un innesto importante per un reparto sempre fondamentale per la sua nuova squadra squadra. Classe 2000, Tripodo si è già messo in mostra nel massimo campionato italiano con la maglia del Mogliano nella passata stagione ed è ora in cerca dell’affermazione definitiva ad alti livelli.

Cresciuto nel Messina Rugby, dopo l’ingresso nell’Accademia giovanile di Roma passa all’Unione Rugby Capitolina, arrivando a giocare una finale scudetto Under 18 e raggiungendo la maglia Azzurra con le selezioni Under 17 e Under 18.

A 18 anni la prima esperienza nei campionati Seniores arriva al Rugby Pesaro in Serie A, dove resta per quattro anni. Nella scorsa annata, il grande salto in Peroni TOP10 con la maglia del Mogliano, in cui ha assaggiato la categoria, e ora la nuova esperienza a Piacenza con l’obiettivo di affermarsi ad alti livelli.

“Sono entusiasta di essere qui a Piacenza – ha commentato Tripodo – un realtà solida e ambiziosa che ha permesso a tanti talenti di esprimersi al meglio negli ultimi anni. Il clima che si respira qui è diverso rispetto ad altre realtà, l’ho capito dal primo giorno quando ho visto tutti i ragazzi disposti a sacrificarsi e a mettersi in gioco per la maglia. Un valore aggiunto che ho trovato è anche quello dello staff tecnico: Bernardo Urdaneta è stata una grande scoperta per come parla a noi giocatori e per la sua ambizione, e Tino Paoletti è una garanzia per imparare tutti i segreti della mischia chiusa. So di avere davanti un’importante occasione per crescere e voglio giocarmi tutte le mie chance per conquistare il maggior numero di minuti possibile.”