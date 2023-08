Manca ormai da diverse settimane il pediatra a servizio dei residenti nei comuni di San Fratello, Acquedolci e Caronia. L’importante presidio è rimasto sguarnito dopo il trasferimento ad altra sede della specialista che sin qui svolgeva il servizio in turnazione tra i vari comuni.

Preoccupazione tra le famiglie residenti nei tre comuni, in particolare quelle dei centri montani, che hanno sollecitato l’intervento delle istituzioni locali.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di San Fratello Giuseppe Princiotta: “Ho preso contatti sin da subito con gli uffici di competenza dell’Asp di Messina per chiedere l’immediato ripristino del servizio, dapprima verbalmente e poi con nota ufficiale lo scorso 26 luglio. Considerato che tale situazione riguarda anche altri comuni limitrofi – conclude Princiotta – insieme alle rispettive amministrazioni stiamo lavorando in sinergia per sollecitare l’Azienda Sanitaria competente affinché risolva la delicata situazione nel più breve tempo possibile considerandone l’importanza e l’urgenza. Per i prossimi giorni abbiamo già in programma un incontro con gli altri sindaci interessati, per valutare congiuntamente ogni più opportuna azione da intraprendere”.