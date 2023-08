Nuovo affondo dei sindacati contro l’Asp di Messina sulla convenzione con la Fondazione “Giglio” di Cefalù che da settembre sarà operativa all’ospedale di Sant’Agata Militello per attività ambulatoriali e chirurgiche di ortopedia, urologia, chirurgia generale, ginecologia ed oculistica.

“Si svolta la riunione di delegazione trattante convocata dal Manager dell’Asp di Messina per avviare il confronto previsto dalla vigente normativa contrattuale in merito alla stipula della convenzione – scrivono i sindacati di Uil, Cgil, Fials e Nursing Up -. Purtroppo, l’arroganza non ha limiti infatti, si è tentato improvvidamente di avviare un tavolo di confronto sindacale ben sapendo di aver già firmato con la fondazione Giglio per l’Ospedale di Sant’Agata Militello tale convenzione”.

“Tale gravissima violazione, è emersa soltanto attraverso la precisa richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali nel corso della riunione”, proseguono i sindacalisti di Livio Andronico, Antonino Trino, Domenico La Rocca e Biagio Proto.

“Tutto ciò è di una gravita inaudita infatti, sono state stravolte le regole delle relazioni sindacali. Le Organizzazioni Sindacali, fortemente sorprese, diffidano a revocare immediatamente la convenzione stipulata, ed avviare in maniera regolare il confronto sindacale. È comunque chiaro che nel caso in cui entro e non oltre cinque giorni dalla presente diffida, la S.V. non procederà con la revoca della Convenzione – concludono i sindacati – le scriventi organizzazioni sindacali saranno costrette a denunziare alle autorità competenti il gravissimo vizio formale posto in essere dall’azione amministrativa dell’Asp che ha gravemente violato le relazioni sindacali”.