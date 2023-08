Grande attesa per il concerto del gruppo “Lo Stato Sociale“, in programma domani sera alle ore 22:00 in Piazza Quasimodo a Gliaca di Piraino, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. di Lourdes.

“Lo Stato Sociale“, la cui esibizione si deve alla Parrocchia Maria SS. di Lourdes e al Comune di Piraino, è un gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto Cazzola (Albi), Lodovico Guenzi (Lodo) e Alberto Guidetti (Bebo), tutti e tre all’epoca dj di Radio Città Fujiko a Bologna.

Nel 2011 la formazione della band viene ampliata a quintetto, con gli ingressi di Enrico Roberto (Carota) e Francesco Draicchio (Checco). Nel 2012 esce il primo album de “Lo Stato Sociale“, intitolato “Turisti della democrazia“, al quale fa seguito un tour di 200 concerti in Italia e in Europa; nello stesso anno il gruppo vince la seconda edizione del Premio Buscaglione. Nel 2014 viene pubblicato in esclusiva su iTunes il singolo “C’eravamo tanti sbagliati”, un’anticipazione del secondo album della band. Nel 2016 esce su YouTube il videoclip di “Amarsi male“, mentre nel 2017 viene pubblicato il singolo “Mai stati meglio“, canzone che anticipa l’uscita del disco “Amore, lavoro e altri miti da sfatare“. Sempre nel 2017 “Lo Stato Sociale” pubblica il singolo “Socialismo tropicale“, scritto per ricordare la tragedia di Portopalo. Nel 2018 “Lo Stato Sociale” partecipa al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto con la canzone “Una vita in vacanza“; a Luglio dello stesso anno il gruppo riceve il Premio Lunezia Indie Pop, per il Valore Musical Letterario dell’album “Primati”. Nel 2019 esce l’album “Faber nostrum“, disco tributo a Fabrizio De André, in cui vari esponenti della musica italiana reinterpretano un brano del cantautore genovese. Nel 2021 si torna al Festival di Sanremo, con il singolo “Combat pop“.