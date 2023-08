E’ stato presentato ufficialmente il programma degli eventi di Agosto nel Comune di Galati Mamertino, che vedrà tanti appuntamenti tra musica, cultura, divertimento, tradizione e cinema.

Il 21 Agosto c’è grande attesa per la presenza del rapper Mondo Marcio, che si esibirà in occasione della Notte Bianca Galatese, basata su arte, cultura, musica ed enogastronomia; il 25 Agosto, per la vigilia della Festa del SS. Crocifisso, ci sarà la cover band di Eros Ramazzotti, mentre il 26 Agosto, il giorno della Festa del SS. Crocifisso, si terrà un concerto live, di cui l’Amministrazione renderà noto il nome tra qualche giorno.

“Dopo un Luglio all’insegna della musica, dell’enogastronomia e delle tradizioni, con la Festa del nostro Patrono S. Giacomo e in vista di un Settembre, che vedrà protagonista la cultura, l’arte e il buon cibo: ecco a voi l’Agosto Galatese 2023 – afferma il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore -. Abbiamo cercato di predisporre un calendario variegato e ricco di eventi, per far sì che i tanti turisti ed emigranti, che stanno affollando il nostro paese, possano apprezzarlo ancora di più”.

Tra i vari eventi l’8 Agosto si terranno la terza Granfondo Gourmet dei Nebrodi, a cura della Fondazione Cav. Celestino Drago, e il Saggio, spettacolo e serata danzante dell’A.S.D. “Evolution Planet”, il 10 ecco lo Street Soccer Junior, presso Malibù Rafa, e l’11 Agosto al Parco Robinson sarà la volta de “L’Antica Pisera di Jalati“. Il 12 Agosto prenderà il via il primo Raduno dei Pellegrini di San Giacomo, con trekking urbano, visite guidate, mostre ed escursioni, a cura dell’Associazione “Sicilia Jacopea”; in serata si svolgeranno, nella Piazza Madonna del Carmine, il Premio “Carmelino Sutera” e il Concerto Bandistico dell’Associazione Musicale “G. Verdi”.

Il 13 Agosto proseguirà il Raduno dei Pellegrini di San Giacomo con “Canti e Cunti di San Giacomo”, tramite l’ascolto di brani musicali, letture e proiezioni video. Sempre il 13 si terranno l’inaugurazione e l’apposizione della Panchina Gigante, in ricordo di Giulia Fabio, giovane di origine galatese scomparsa qualche mese fa; ci sarà anche la Festa dell’Agricoltore, con la Società Liberale di Mutuo Soccorso. Doppio appuntamento quello previsto il 18 Agosto, con la Passeggiata a 4 Zampe, in collaborazione con l’AVIS di Galati Mamertino, e la Festa della Birra, a cura delle attività commerciali. Il 19 le Associazioni “Malibù” ed “Hermes” daranno vita all’Acquatic Affair, Pool Fest con Dj Set e lo special guest “Sardina”. Il 24 ci sarà il tradizionale Concerto Musicale dell’Associazione “G. Verdi“, il 27 “I Sapori di Notte”, tra cibo, musica e cultura, e il 29 il Cinema sotto le stelle, presso la Scalinata San Luca.