Dopo la riunione di oggi sulla stipula della convenzione tra Asp Messina e Fondazione Giglio, convocata dal Manager dell’Asp di Messina, i segretari di Uil Fpl, Livio Andronico; CGIL FP, Antonino Trino; Fials, Domenico La RoccA e Nursing UP, Biagio Proto, hanno scritto al Commissario Straordinario Asp, Assessore Regionale alla Salute, Capo Dipartimento Pianificazione Strategica Assessorato alla Salute e Responsabile Interdipartimentale Ispezione e Vigilanza.

Una nota dura quella diramata in serata, dopo l’incontro della riunione di delegazione trattante che ha discusso sulla gestione degli interventi specialistici delle Unità Operative di Ortopedia, Oculistica, Ginecologia e Urologia presso l’Ospedale di Sant’Agata Militello sulla stessa falsariga di quanto realizzato nel presidio ospedaliero di Mistretta.

“Purtroppo, l’arroganza non ha limiti – scrivono i sindacalisti – infatti, la S.V. ha tentato improvvidamente di avviare un tavolo di confronto sindacale ben sapendo di aver già firmato con la fondazione Giglio per l’Ospedale di Sant’Agata Militello tale convenzione. Tale gravissima violazione, è emersa soltanto attraverso la precisa richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali nel corso della riunione”.

“Le Organizzazioni Sindacali, fortemente sorprese, dalle dichiarazioni di codesta Amministrazione, la diffidano a revocare immediatamente la convenzione stipulata, ed avviare in maniera regolare il confronto sindacale. È comunque chiaro che, nel caso in cui entro e non oltre cinque giorni dalla presente diffida, la S.V. non procederà con la revoca della Convenzione, le scriventi organizzazioni sindacali saranno costrette a denunziare alle autorità competenti il gravissimo vizio formale posto in essere dall’azione amministrativa dell’Asp che ha gravemente violato le relazioni sindacali”.