È stato riaperto oggi pomeriggio alle 18 il tratto dell’autostrada A-20 Messina-Palermo tra Campofelice e Buonfornello, che era chiuso dal mese di settembre 2022.

Il Consorzio autostrade siciliane ha completato i lavori di riqualificazione delle barriere laterali, necessari per la sicurezza degli automobilisti in transito. «Finisce quindi la limitazione del traffico ad una sola carreggiata – sottolinea l’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò – e ritorna pienamente fruibile senza limitazioni una tratta particolarmente importante per i flussi turistici da e per la vicina Cefalù». FOTO: ARCHIVIO