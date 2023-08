Il conto alla rovescia per il 15 agosto è cominciato. In occasione del week end di Ferragosto, uno dei momenti clou della stagione estiva, il sindaco Federico Basile ha emesso oggi l’ordinanza n. 172 per vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò sull’arenile ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali.

Il divieto si estende anche alle bottiglie di vetro e ai superalcolici. Stop, inoltre, a tende ed accampamenti. L’obiettivo è quello di preservare le spiagge del litorale nord e sud della Città sia sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il provvedimento dispone inoltre, che è consentita eccezionalmente l’attività musicale e limitatamente nelle giornate di lunedì 14 agosto e lunedì 21 agosto, nonché di posticipare di trenta minuti, la sospensione dell’attività di intrattenimento musicale e/o danzante sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all’aperto, esclusivamente nel periodo compreso dal 10 al 26 agosto 2023.