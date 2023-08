Martedì mattina 8 agosto riprenderà il servizio della sosta a pagamento. Lo si è deciso oggi a conclusione di una riunione tenutasi a palazzo dell’Aquila tra il dirigente comunale Domenico Lombardo, il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari ed uno dei manager della società Sis (Segnaletica industriale stradale) di Perugia, aggiudicataria dell’appalto, Ivano Puzzangara.

La società ha proceduto alla sostituzione dei parcometri, alla realizzazione delle strisce blu e agli altri adempimenti legati al capitolato d’appalto, procedendo anche all’assunzione degli addetti al controllo della sosta in servizio al 20 luglio. Sempre la prossima settimana sarà anche aperto un ufficio per i cittadini che sorgerà in via Umberto I al civico 146, proprio di fronte ai locali utilizzati dal precedente gestore, con orario di ricezione dalle 7 alle 14.

Per quanto riguarda i Pass che sono stati rilasciati sino ad ora per le varie categorie e per ogni tipologia, la società ha deciso di prorogare tutti i contrassegni sino al 15 settembre proprio per evitare di intasare gli uffici per la sostituzione degli stessi.

L’utente potrà dunque con calma andare a operare le necessarie modifiche. Non saranno più pass cartacei, ma digitali. Cambia anche l’App che potrà essere utilizzata per il pagamento digitale. Non sarà più Easy park, in vigore nel precedente appalto, ma un’altra applicazione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. I parcometri comunque, a differenza dei precedenti accetteranno anche le monete e tutte le carte di credito, fatta eccezione per quella del circuito American Express .

«L’obiettivo è iniziare nel migliore dei modi – ha detto il rappresentante della società umbra – per assicurare un servizio efficiente nel rispetto delle esigenze della comunità». La Sis gestirà il servizio per tre anni avendo vinto la gara fissata dal Comune su base annua con l’importo di 84.744 euro, operando un rialzo su tale canone del 167 per cento. I parcheggi a pagamento saranno installati in centro, nella zona del porto e lungo la riviera di Ponente. Gli stalli saranno 987, dei quali 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale a Ponente.

Con l’arrivo della nuova ditta cambiano anche le tariffe. Il “centro urbano” avrà due settori, A e B, con sosta a pagamento dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30 tutti i giorni, comprese domenica e festività.

Nelle aree più vicine al centro, indicate come zona A (piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, Marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I) si pagherà un euro l’ora. Nelle zone B (via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo) il biglietto sarà ridotto e costerà 80 centesimi/ora.

Sempre il centro cittadino, individuato con la lettera C, sarà a pagamento (costo un euro) dalle 20.30 alle 24, tutti i giorni, compresi i festivi, ma solo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Il settore D riguarda la zona balneare (via Marinaio d’Italia, San Papino, Grotta Polifemo sino alla Tonnara, per 171 posti). Qui la tariffa applicata, dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, sarà di 3 euro (non frazionabile) per mezza giornata e di 5 euro per l’intera giornata.

Infine, la tariffa agevolata che rappresenta una novità ed è prevista in piazza 25 Aprile dove saranno disponibili 170 stalli. Qui il costo orario è di 60 centesimi. In tutte le zone sono previste anche forme di abbonamento.