A Barcellona Pozzo di Gotto si va verso la chiusura della sede Inps, ubicata all’angolo tra Via Marconi e Via Ugo di Sant’Onofrio, a beneficio della sede di Milazzo che diventerà Agenzia complessa. Uno smacco per la Città del Longano di fronte al quale si sono levate le prime reazioni.

Quella di Barcellona sarà l’unica sede in provincia di Messina ad essere soppressa e accorpata a quella di Milazzo. La comunicazione è giunta dalle articolazioni Funzione Pubblica dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e Confsal che hanno incontrato il direttore regionale Inps che ha presentato così il piano di razionalizzazione e sviluppo territoriale delle agenzie complesse.

Una notizia che di fatto chiude anche alla possibile apertura di una sede Inps a Merì dopo l’accordo sottoscritto quattro anni e mezzo nell’ottica di una chiusura della sede barcellonese.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CALABRO’

Appresa la notizia della chiusura della sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto, così si è espresso il sindaco Pinuccio Calabrò: “La chiusura della sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto è una decisione scellerata, incomprensibile e immotivata, alla quale questa amministrazione si opporrà con forza e in tutte le sedi. Il danno derivante dalla chiusura degli uffici Inps infatti non riguarda solo Barcellona Pozzo di Gotto ma altri 11 comuni, da Terme Vigliatore fino a Falcone. Chiederemo un incontro con la direzione regionale e centrale dell’Inps pronti a sostenere la mobilitazione delle organizzazioni sindacali. Non dimentichiamo che Barcellona Pozzo di Gotto offre servizi ai cittadini di una vasta aerea tirrenica, vista la posizione centrale. Facciamo anche un appello alla deputazione nazionale affinchè il Comune non venga privato di un servizio essenziale per migliaia di cittadini che subirebbero enormi disagi dal doversi recare a Milazzo per ogni esigenza. Non staremo in silenzio di fronte al depotenziamento di uffici strategici per il territorio”.

GERMANA’ (LEGA): “GRAVISSIMI DISAGI PER MIGLIAIA DI CITTADINI”

Sulla questione, si registra anche l’intervento del senatore leghista Nino Germanà: “Migliaia di cittadini della provincia di Messina subiranno gravissimi disagi dalla decisione della Direzione regionale Inps di chiudere la sede di Barcellona Pozzo di Gotto. Una soppressione che priverà di un presidio di servizi fondamentale i residenti di 12 comuni della zona tirrenica e che colpirà soprattutto le fasce più deboli della popolazione. E’ impensabile penalizzare un’utenza così vasta tagliando servizi senza alcun tipo di coinvolgimento con gli Enti locali e le istituzioni che sono pronte a collaborare per trovare soluzioni organizzative e logistiche. Ringrazio i consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto Antonella Lepro e Angelo Paride Pino per aver dato voce al grido d’allarme di migliaia di persone, che dalla chiusura della sede Inps patiranno conseguenze in termini di disagi e difficoltà di accesso ai servizi. Mi farò portavoce della protesta e delle istanze di tutto il territorio fortemente penalizzato da una decisione che denota scarsa attenzione ai bisogni reali delle persone, in particolar modo, quelle più fragili e delle aree più periferiche“.

CNA MESSINA: “ARRETRAMENTO DEI SERVIZI BASE DI CUI NECESSITA UNA COMUNITA’”

Duro il commento del sindacato CNA Messina: “Un altro servizio fondamentale alla popolazione di Barcellona PG e del suo hinterland è a rischio! La notizia della possibile chiusura dell’agenzia Inps di Barcellona Pozzo di Gotto sarebbe, infatti, un altro passo verso l’arretramento, se non la scomparsa, dei servizi di base di cui necessita una comunità. La sede Inps di Barcellona PG processa e quindi risponde a innumerevoli domande di prestazioni. Solo gli appuntamenti fisici dei cittadini allo sportello raggiungono circa 5000 registrazioni. Sarebbe retorico enucleare la vastità delle materie di competenza delle sedi: dalle prestazioni, ormai classiche come le pensioni, le naspi, le disoccupazioni agricole, alle nuove come i vari Bonus, Assegno Unico, Reddito di Cittadinanza ed altro. E sarebbe semplicistico sostenere che il sistema dei Patronati possa sopperire al vuoto che si creerebbe visto che anche su questi vengono dirottati anche attività non di competenza da parte di altre Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, è bene sottolineare che a soffrire di questa paventata chiusura saranno proprio i cittadini più deboli ma anche il territorio con una mancata ricaduta economica dell’indotto. La CNA di Messina, pertanto, è allarmata dalla notizia ed è pronta ad affiancare, in tutte le sedi, gli attori sociali, le Istituzioni, le Associazioni ed i Sindacati per manifestare la propria contrarietà alla chiusura della sede Inps di Barcellona PG“.