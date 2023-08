Il bambino di soli tre anni salvato a Isola delle Femmine, dopo avere ricevuto i primi soccorsi dai bagnini del nido in cui si trovava la piscina in cui stava per annegare, sta meglio.

Si trova ricoverato all’Ospedale dei bambini, ma le sue condizioni sono migliorate e ha lasciato la Rianimazione dopo il grandissimo spavento di ieri, quando il suo cuore quasi non batteva più. Al suo salvataggio ha contribuito l’autista soccorritore Salvo Signorelli in un grande lavoro di squadra con gli altri due componenti dell’ambulanza medicalizzata, ovvero Bruna Bivona e Francesco Palumbo.

Un encomio gli è stato conferito dalla Seus, in particolare da Riccardo Castro, presidente della società consortile che cogestisce il servizio emergenza-urgenza in Sicilia. Salvo Signorelli e i suoi colleghi sono partiti dalla postazione 08 di Carini. Parole di orgoglio sono state espresse nei confronti dei soccorritori. (nella foto)