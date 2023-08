Sarà consegnata domani alle 11 al Lido Blanco Beach, dal Kiwanis Messina Zancle, una Sedia Job per facilitare l’ingresso al mare alle persone con disabilità.

Il Kiwanis Messina Zancle, da sempre impegnato in ambito cittadino per perseguire il fine principale del Kiwanis International, organizzazione mondiale di volontari, ben racchiuso nel motto: “Serving the children of the world” si adopera per aiutare tutti i bambini, con particolare attenzione per chi è portatore di qualche disabilità.

Diverse sono state nel tempo le opere realizzate per la città di Messina, grazie, anche, al grande aiuto della Brigata “Aosta” insieme alla quale ormai da anni organizza per Natale il Concerto di Beneficenza.

Uno dei fiori all’occhiello dei tanti Service attuati per la Città di Messina, grazie alla raccolta effettuata con il Concerto di Beneficenza con la Banda della Brigata “Aosta”, è la donazione al modulo di Neuropsichiatria Infantile del ASP presso la Cittadella della Salute del Mandalari, della prima Sala Multisensioriale pubblica della Città di Messina per i bambini più fragili.

Rispondendo al forte richiamo che proviene dal mondo di chi purtroppo non ha la possibilità di poter entrare in mare agevolmente, si è pensato di donare, affinché sia fruibile da tutti, una Sedia Job di ultima generazione che verrà gestita dal Lido Blanco Beach che la offrirà in uso a tutta l’utenza in modo assolutamente gratuito.

Ci si augura che questo sia uno dei primi passi, per rendere tutta la riviera Messinese libera da barriere che impediscono o rendono più difficile l’accesso al mare.

Il Kiwanis Messina Zancle si augura che in un prossimo futuro ogni lido ed ogni spiaggia abbia, quanto meno, una Sedia Job per aiutare chi ne ha bisogno. Fedeli al motto Kiwaniano “Serving the children of the world” il Kiwanis Messina Zancle è sicuro che tanti bambini ed anche persone più grandi usufruiranno della Sedia Job ed il loro sorriso sarà la migliore ricompensa che ogni Kiwaniano ricerca.

Sarà presente all’inaugurazione il Presidente dell’attuale Anno Sociale, del Messina Zancle, Avv. Giuseppe Toscano, il Chair dell’evento Avv. Pietro Luccisano e una nutrita delegazione di Soci del Club. Sarà inoltre presente una delegazione del Comitato di Messina della Croce Rossa, sempre in prima fila con il Presidente Antonio Chimicata per fare del bene.

Un particolare ringraziamento il Kiwanis Messina Zancle lo rivolge a Placido Smedile che, con la sua instancabile voglia di fare, ha reso il Service del Kiwanis più veloce ed operativo; a Michele Alvaro che è stato di grande aiuto per il trasporto della sedia; al Lido Blanco Beach per la disponibilità dimostrata nell’accettare la donazione rendendola fruibile all’utenza e per ultimo, ma solo come narrato, alla Mediterranea Eventi che organizza eventi sportivi per persone con disabilità e da sempre in prima linea per fare del bene.